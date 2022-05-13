"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы Позитив

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Группы Позитив" с целевой стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Группа Позитив" представила сильные финансовые результаты за I квартал 2022г. Компания стала одним из немногих бенефициаров санкционного давления, массового ухода западных вендоров и участившихся кибератак. Это позволило "Позитиву" в I квартале 2022г трехкратно нарастить объем продаж. В отличие от большинства российских эмитентов компания не приостановила публикацию отчетности и объявила щедрые дивиденды за 2021г. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "Позитива" с целевой ценой 1500 руб.", - отмечает аналитик Василий Данилов.

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