S&P 500 в целом обладает потенциалом роста к 4150-4200п - "Открытие Инвестиции"

Индекс S&P 500 в целом обладает потенциалом роста к уровням 4150-4200 пунктов, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Причина восходящей коррекции рынка акций США в пятницу, видимо, обусловлена несколькими факторами. Во-первых, индексы достигли зоны довольно сильной перепроданности. Во-вторых, за время, прошедшее с заседания ФРС 4 мая, фондовый рынок заметно снизился, тогда как трежерис и ожидания по ставкам стабилизировались. Кроме того, в США близится к концу сезон квартальной корпоративной отчетности (отчитались примерно 90% компаний из S&P 500), который можно назвать довольно позитивным. Говорить о глобальном развороте рынка акций США вверх пока не приходится, но в целом индекс S&P 500 выглядит готовым для технического отскока в область 4150-4200 пунктов", - пишет Сыроваткин в комментарии.

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