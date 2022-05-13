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13 мая 2022 года 18:32
S&P 500 в целом обладает потенциалом роста к 4150-4200п - "Открытие Инвестиции"
Индекс S&P 500 в целом обладает потенциалом роста к уровням 4150-4200 пунктов, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "Причина восходящей коррекции рынка акций США в пятницу, видимо, обусловлена несколькими факторами. Во-первых, индексы достигли зоны довольно сильной перепроданности. Во-вторых, за время, прошедшее с заседания ФРС 4 мая, фондовый рынок заметно снизился, тогда как трежерис и ожидания по ставкам стабилизировались. Кроме того, в США близится к концу сезон квартальной корпоративной отчетности (отчитались примерно 90% компаний из S&P 500), который можно назвать довольно позитивным. Говорить о глобальном развороте рынка акций США вверх пока не приходится, но в целом индекс S&P 500 выглядит готовым для технического отскока в область 4150-4200 пунктов", - пишет Сыроваткин в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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