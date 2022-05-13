Вероятно ослабление финрезультатов Мосэнерго в 2022г - ПСБ

Возможно ослабление финансовых результатов "Мосэнерго" в 2022 году ввиду вероятного снижения потребления электроэнергии, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

Компания "Мосэнерго" представила финансовые результаты по итогам первого квартала 2022 года по МСФО.

Выручка за отчетный период составила 75,2 млрд руб. (-3,7% г/г). Снижение обусловлено сокращением отпуска тепловой энергии в отчетном периоде из-за более теплой, чем в первом квартале 2021 года, погоды, отмечают эксперты банка.

Операционные расходы сократились на 5,6% г/г, сильнее, чем выручка, что положительно отразилось на рентабельности, указывают в ПСБ.

EBITDA составила 21,3 млрд руб. (+20,5% г/г). Маржа EBITDA увеличилась на 5,7 п.п. - до 28,3%. Основное влияние на показатель EBITDA оказало восстановление резервов под обесценение активов. Чистая прибыль составила 13,1 млрд руб. (+38,6% г/г).

"В 2022 году можно ожидать, что потребление электроэнергии перейдет к снижению вследствие ожидаемого сокращения экономики, что приведет к ослаблению финансовых результатов компании", - отмечают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.