Цены на нефть могут остаться высокими даже в рецессии - Инвестбанк Синара

Цены на нефть могут остаться на высоких уровнях даже в глобальной рецессии, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Несмотря на некоторое охлаждение мирового спроса на нефть в связи с введением жестких коронавирусных ограничений в Китае, цены на нефть марки Brent остаются выше $100 за баррель. В наших прогнозах такой ценовой уровень используется в базовом сценарии на 2022 год. Мы считаем, что даже в глобальной рецессии цены на нефть останутся, скорее всего, высокими ввиду рестрикций в отношении нефти из РФ, меньших, чем ожидалось, объемов добычи ОПЕК и постепенного восстановления авиаперевозок. Более того, стабильное развитие мировой экономики может привести к увеличению структурного дефицита нефти уже во 2П22, если США не нарастят существенно добычу сланцевой нефти, а Иран останется под санкциями", - пишут эксперты Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

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