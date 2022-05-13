"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с прогнозной ценой $65,2

"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $65,2 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Несмотря на растущие риски, мы сохраняем осторожно позитивный долгосрочный взгляд на банковский сектор США. Текущие прогнозы в базовом сценарии предполагают дальнейшее экономическое восстановление во всех ведущих странах и регионах мира, и на этом фоне банки продолжат чувствовать себя относительно неплохо, хотя их результаты в этом году будут, вероятно, не самыми сильными. Акции Citigroup торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам, и мы рассчитываем, что меры банка по реорганизации и повышению эффективности бизнеса будут способствовать увеличению его оценочных коэффициентов", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др., является первичным дилером ценных бумаг казначейства США.

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