"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций CVS Health Corp. с прогнозной стоимостью $123,6 за штуку на февраль 2023 года, что предполагает потенциал роста 25,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции CVS Health находятся в числе наших инвестиционных рекомендаций с рейтингом "покупать" и целевой ценой $123,6 на февраль 2023 года. Бумага принесла доходность значительно выше рыночной, в размере 17,8% за последние 12 месяцев. После рассмотрения квартальной отчетности у нас нет оснований для пересмотра рекомендации, и мы сохраняем целевую цену на прежнему уровне. "Апсайд" составляет 25,8%", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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