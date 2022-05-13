S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 3900-4000п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, вероятно, в диапазоне 3900-4000 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 снова пробил долгосрочный уровень поддержки, достигнув в моменте локального минимума на отметке 3860 пунктов. Последний раз индекс котировался на таком уровне 10 марта 2021 года. При этом средние объемы торгов за первые месяцы текущего года существенно превышают показатели 2021 и 2020 гг. (без учета пандемийного всплеска волатильности). Анализ индикаторов RSI и MACD указывает на краткосрочную перегретость "бычьего" движения", - указывают эксперты.

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