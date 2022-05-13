Ориентир для курса рубля на II полугодие 2022г - 70-85 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Ориентиром для курса рубля на II полугодие 2022г является диапазон 70-85 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Основной причиной роста рубля остаётся высокий профицит текущего счета при сохраняющихся ограничениях по финансовому счету. Однако отдельные операции по финансовому счету, формирующие спрос на валюту, остаются. Сохраняются риски сокращения физических поставок по отдельным экспортным составляющим, несмотря на частичные компенсирующие эффекты от растущих цен. Еще больше вопросов относительно перспектив 2023-24гг в части платежного баланса. Очевидно, что восстановление импорта рано или поздно начнётся", - пишет эксперт инвесткомпании.

Полевой подчеркивает, что крепкий рубль поможет снизить инфляцию, ставку ЦБ, инфляционные ожидания, и из-за санкций/отказа от российской продукции слабый рубль мало поможет несырьевым экспортерам.

"Доходы бюджета при текущем рубле будут ниже, чем могли бы быть, но никаких серьезных рисков в 2022г у бюджета нет, и все потребности казны будут закрыты за счет остатков на счетах и ФНБ. Поэтому уровни 55-60 руб./$1 краткосрочно выглядят достижимыми (несмотря на текущую коррекцию, возможно, перед выходными), но среднесрочно (2П22-2023) они вряд ли задержатся надолго. Пока мы ориентируемся на диапазон 70-85 руб./$1 на вторую половину 2022г", - прогнозирует аналитик "Локо-Инвест".

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