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13 мая 2022 года 14:01
ЦБ РФ может продолжить смягчение монетарной политики уже в июне - Райффайзенбанк
ЦБ РФ может продолжить смягчение монетарной политики уже в июне, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Среднесуточная инфляция на первой неделе мая замедлилась до 0,017% д./д. (практически весь апрель находилась на умеренном уровне 0,03% д./д.). Среди прочего отметим дефляцию по ряду товаров (одежда и обувь) - как в недельном, так и в годовом выражении (в предыдущие недели инфляция по ним прирастала). Снижение цен может быть связано как с отложенным эффектом от укрепления курса рубля, так и со спадом потребительского спроса", - отмечают аналитики банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов. По их мнению, ЦБ может рассмотреть смягчение монетарной политики уже в июне. По оценкам экспертов, при темпе роста на уровне последних недель апреля майская инфляция может достичь 18% г./г. В конце мая - начале июня могут начать проявляться проинфляционные эффекты от истощения запасов, масштаб влияния которых на инфляцию сейчас сложно предсказать. В то же время, стратеги банка полагают, что замедление инфляции на фоне более сильной просадки потребительского спроса, чем ожидалось ранее, увеличивает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки уже на июньском заседании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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