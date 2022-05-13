РусАгро обладает хорошим потенциалом роста прибыли в долгосрочной перспективе - Газпромбанк

"РусАгро" обладает хорошим потенциалом роста прибыли в долгосрочной перспективе ввиду позитивной ценовой динамики по ключевым позициям товарной номенклатуры компании, полагает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

"Группа "РусАгро" опубликовала финансовые результаты за 1К22. Общая выручка увеличилась на 23% г/г и составила 61,5 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 54% г/г и достигла 15,5 млрд руб. Чистая прибыль снизилась в три раза до 2,2 млрд руб. на фоне убытков от курсовых разниц (7,8 млрд руб.). Чистый долг вырос на 25% с начала года до 91,7 млрд руб. на 31.03.22. Отношение чистого долга к LTM EBITDA повысилось на 0,2 п.п., до 1,7x. В краткосрочной перспективе валовая рентабельность "РусАгро" окажется под давлением от роста цен на удобрения, а также на средства защиты растений, однако в долгосрочной перспективе у компании имеется хороший потенциал показать рост прибыли ввиду позитивной ценовой динамики по ключевым позициям товарной номенклатуры компании", - отмечает эксперт банка.

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