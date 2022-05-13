Цена нефти останется в диапазоне $105-115/барр. до конца мая - Росбанк

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $105-115 за баррель Brent до конца мая, полагают эксперты Росбанка.

"Котировки Brent стабилизировались в диапазоне $100-115/барр. в последние недели, в то время как дисконт марки Urals остался на повышенных уровнях ($35/барр.). Устойчивость котировок Brent продиктована неопределенностью шестого пакета ограничений ЕС в адрес России. Это создает обоюдную угрозу для Европы и России - нехватка предложения в Европе может сопровождаться снижением стоимости российского сырья из-за вынужденного поиска альтернативных рынков. На этом фоне остались незамеченными карантинные ограничения в Китае и поступательное наращивание добычи странами ОПЕК+ (+432 тыс. барр/день в июне)", - пишут аналитики банка.

По их оценке, цена нефти до конца мая останется в диапазоне $105-115/барр., а в июне может перейти в диапазон $110-120/барр.

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