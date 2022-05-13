Курс USD/HKD в ближайшие месяцы, вероятно, останется около 7,85 - "Открытие Инвестиции"

Курс пары доллар США/гонконгский доллар в ближайшие месяцы, вероятно, останется около уровня 7,85, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Курс гонконгского доллара (HKD) на фоне ралли доллара США достиг верхней границы разрешенного торгового диапазона 7,75-7,85. В результате Валютное управление Гонконга впервые с 2019 года провело валютную интервенцию, чтобы поддержать национальную валюту. Вероятно, в ближайшие месяцы курс пары USD/HKD будет прижат к отметке 7,85. Мы не ожидаем, что Гонконг откажется от привязки курса к установленному коридору, а также не ожидаем, что этот коридор будет повышен", - отмечает Шульгин в комментарии.

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