Инвестбанк Синара понизил рекомендацию для акций Merck до "держать"

"Инвестиционный банк Синара" понизил рекомендацию для акций Merck & Co с "покупать" до "держать", оставив неизменной целевую цену на уровне $100 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% от текущих уровней, отмечается в обзоре банка.

Аналитик Сергей Вахрамеев напоминает, что с момента выхода последнего обзора по компании (30 июля 2021г), в котором эксперты банка сделали ставку на рост стоимости акций Merck, расчетная доходность вложений составила 18% (с учетом дивидендов), тогда как индекс S&P 500 за этот же период снизился на 5% из-за распродажи бумаг технологического сектора и "акций роста".

"Как мы и ожидали, ситуация с COVID-19 нормализуется и рост выручки Merck ускорился. Новые лекарства, в частности молнупиравир, внесут значительный вклад (около 9%) в выручку уже в 2022г. Мы повысили прогнозы по выручке и чистой прибыли компании на 2022-2025гг, однако позитивное влияние на целевую цену акций Merck нивелировалось увеличением ставки дисконтирования вследствие общего роста процентных ставок. На наш взгляд, рынок сейчас справедливо оценивает перспективы Merck: коэффициент P/E на 2022г, исходя из наших прогнозов, составляет 12,5 (на 2023г - 11,9). Мы не меняем целевую цену по акциям Merck ($100 за штуку), но снижаем рейтинг с "покупать" до "держать", - пишет эксперт.

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