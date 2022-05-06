S&P 500 может закрыть снижением пятую неделю подряд - "Открытие Инвестиции"

Индекс S&P 500 может закрыть снижением пятую неделю подряд, что станет рекордным по продолжительности даунтрендом с июня 2011г, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

Эксперт отмечает, что в первой половине торговой сессии пятницы, 6 мая, S&P 500 заметно снижался второй день подряд, тестируя область многомесячных минимумов, достигнутых в этот понедельник, 2 мая. Индекс может закрыть снижением пятую неделю подряд, что станет рекордным по продолжительности даунтрендом с июня 2011г. По данным Bank of America, в первые четыре месяца года S&P 500 показал наихудшую динамику с 1939г.

"Компоненты S&P 500 показывали очень слабую динамику: по состоянию на 17:35 МСК снижались 9 из 11 основных секторов индекса. Наибольшую устойчивость показывали: энергетика (+0,76%), ЖКХ (+0,15%) и производство товаров первой необходимости (-0,07%). Слабее всех выглядели производство материалов (-2,47%), промышленность (-1,71%) и финансы (-1,68%)", - указывает Сыроваткин.

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