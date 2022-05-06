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06 мая 2022 года 17:37
BCS Express рекомендует держать акции Teladoc Health
Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Teladoc Health с прогнозной стоимостью на уровне $42 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Эксперты считают, что в ближайшие кварталы ключевыми факторами для динамики котировок акций эмитента будут достижение компанией собственных прогнозов и предоставление обновленных долгосрочных прогнозов. Также в инвесткомпании обращают внимание, что ARK (фонды под управлением Кэти Вуд) продолжают наращивать долю в Teladoc (на фоне снижения цены акций после предоставления финансовых результатов по итогам 1К22 до 11% против 10,28% ранее). "Рост доли ARK указывает на уверенность портфельных управляющих в фундаментальных факторах роста компании. Однако учитывая высокую долю, торговая деятельность фондов может существенно влиять на рыночные котировки бумаги, и в случае дальнейшего выхода инвесторов из фондов семейства ARK, цена акций Teladoc может оказаться под давлением", - предупреждают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-TELADOC/HEALTH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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