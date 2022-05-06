BCS Express рекомендует держать акции Teladoc Health

Аналитики BCS Express рекомендуют держать акции Teladoc Health с прогнозной стоимостью на уровне $42 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты считают, что в ближайшие кварталы ключевыми факторами для динамики котировок акций эмитента будут достижение компанией собственных прогнозов и предоставление обновленных долгосрочных прогнозов.

Также в инвесткомпании обращают внимание, что ARK (фонды под управлением Кэти Вуд) продолжают наращивать долю в Teladoc (на фоне снижения цены акций после предоставления финансовых результатов по итогам 1К22 до 11% против 10,28% ранее).

"Рост доли ARK указывает на уверенность портфельных управляющих в фундаментальных факторах роста компании. Однако учитывая высокую долю, торговая деятельность фондов может существенно влиять на рыночные котировки бумаги, и в случае дальнейшего выхода инвесторов из фондов семейства ARK, цена акций Teladoc может оказаться под давлением", - предупреждают аналитики.

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