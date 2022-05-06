Акции ConocoPhillips могут торговаться лучше рынка в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Акции ConocoPhillips могут торговаться "лучше рынка" в ближайшее время, рекомендация для бумаг - "держать", сообщается в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Кирилла Бахтина.

"Финансовые результаты ConocoPhillips за 1К22 в целом оцениваем положительно - их публикация должна помочь акциям показать динамику "лучше рынка" в самое ближайшее время. Отдельно отметим, что из-за оптимизации ресурсной базы прогноз по добыче углеводородов на 2022 год немного скорректирован вниз (с 1,8 до 1,76 млн бнэ в сутки), при этом на фоне роста инфляции годовой прогноз по капзатратам пересмотрен в сторону повышения (с $7,3 до $7,8 млрд)", - указывает эксперт.

Компания также объявила квартальный дивиденд в размере $1,16 на акцию (что предполагает дивидендную доходность 4,5% в годовом выражении), который по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 53%, а с величиной годичной давности - в 2,6 раза, обращает внимание Бахтин. Общий же размер запланированных на 2022 год выплат акционерам (включая программу обратного выкупа акций) увеличен с $8 млрд до $10 млрд (доходность 10%), отмечает аналитик банка.

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