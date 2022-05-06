Поддержку цене бумаг Shell в ближайшее время окажет объем buyback - "Фридом Финанс"

Поддержку котировкам бумаг Shell в ближайшее время окажет существенный объем обратного выкупа акций, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

Европейский нефтегазовый гигант Shell представил в целом сильную отчетность по итогам первого квартала года, а также увеличил дивиденды и объявил, что в первом полугодии потратит на buyback $8,5 млрд (на текущий момент израсходовано $4 млрд, оставшиеся $4,5 млрд будут потрачены до объявления результатов второго квартала 2022 года (28 июля)), отмечает эксперт.

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