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06 мая 2022 года 16:48
Поддержку цене бумаг Shell в ближайшее время окажет объем buyback - "Фридом Финанс"
Поддержку котировкам бумаг Shell в ближайшее время окажет существенный объем обратного выкупа акций, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Сергей Пигарев. Европейский нефтегазовый гигант Shell представил в целом сильную отчетность по итогам первого квартала года, а также увеличил дивиденды и объявил, что в первом полугодии потратит на buyback $8,5 млрд (на текущий момент израсходовано $4 млрд, оставшиеся $4,5 млрд будут потрачены до объявления результатов второго квартала 2022 года (28 июля)), отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: НИДЕРЛАНДЫ-SHELL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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