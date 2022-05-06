"Финам" открыл торговую идею "покупать акции United Parcel Service с целью $216 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,6%, стоп-приказ: $174, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Американская логистическая компания United Parcel Service в конце апреля представила финансовые результаты за первый квартал 2022 года. Чистая прибыль компании в отчетном периоде снизилась с $5,47 на акцию годом ранее до $3,03 на акцию, отмечают аналитики. Снижение прибыли, по их мнению, связано с тем, что отчетность GAAP учитывает чистые списания в размере $62 млн в течение квартала. При этом скорректированная прибыль выросла до $3,05 с $2,77 на акцию против консенсус-прогноза в размере $2,89 на акцию.

Выплаты дивидендов при условии одобрения советом директоров составят около $5,2 млрд. Эмитент также объявил о намерении удвоить объем выкупа акций на 2022 год, доведя целевой показатель до $2 млрд за год, отмечают эксперты инвестиционной компании.

"С технической точки зрения цена акций движется в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $216. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $174 риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме".

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