Вероятно снижение цены акций Block в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятно снижение цены акций Block Inc. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Компания Block в отчетности за 1К22 показала слабые результаты. Так, чистый убыток составил $0,38 на акцию, что значительно больше прогноза аналитиков ($0,20). При этом котировки бумаг эмитента выросли на дополнительных торгах в четверг на 5,8% на фоне сильных результатов подразделения Cash App, которое увеличило выручку на 39% г/г (хотя выручка компании в целом снизилась на 21%) и довело ее долю до 62% в общей выручке. Повышение котировок мы считаем необоснованным и ожидаем снижения в краткосрочной перспективе стоимости акций Block", - указывают эксперты банка в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.