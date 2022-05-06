BCS Express снизил прогнозную цену акций Paramount до $47,2

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Paramount с $54 до $47,2 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра безрисковой ставки (с 2,5% до 3%), а также корректировки прогноза по ARPU сервиса Pluto TV, что предполагает потенциал роста 57% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами на фоне отчетности эмитента за первый квартал 2022 года.

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