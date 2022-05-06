S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4100-4150п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 5 мая отыграл рост среды, вернувшись в диапазон поддержки 4 100-4 150 пунктов. Бенчмарк не смог преодолеть уровень сопротивления 4300 пунктов и продолжает двигаться к нижней границе нисходящего канала. RSI остается ниже нейтрального уровня. MACD не дает сигналов к развороту", - указывают эксперты в комментарии.

Также они обращают внимание на объявление Минэнерго США о планах восстановления стратегических запасов сырой нефти. Осенью Штаты восполнят резервы на 60 млн баррелей, поскольку, как ожидается, к сентябрю цены на черное золото будут ниже текущих уровней. Однако с начала года уже было высвобождено более 43 млн баррелей, поэтому восполнить запасы будет довольно затруднительно, считают аналитики "Фридом Финанс".

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