Котировки Brent могут продолжить рост и закрепиться в диапазоне $115-125/барр. - "Финам"

Котировки Brent могут продолжить рост и закрепиться в диапазоне $115-125 за баррель Brent, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Цены на нефть на этой неделе показывают уверенный подъем - так участники рынка отыгрывают опасения по поводу сокращения поставок российской нефти из-за надвигающегося эмбарго Европейского Союза. Невозможность стран ОПЕК поднять свои объемы добычи в соответствии с планами, также играет на стороне высоких цен на топливо. Интересно, что рост цены бенчмарка Brent на этой неделе слабо отражается на цене российской нефти Urals. В середине этой недели ее дисконт относительно Brent составлял около $35", - отмечает эксперт.

Аналитик указывает, что на дневном графике июльского фьючерса нефти Brent последняя волна роста цен вытолкнула котировки за верхнюю границу сужающегося треугольника. Однако далее на пути роста цен находится горизонтальный уровень - $115/барр. При пробое этого рубежа можно ждать, что котировки Brent продолжат рост и закрепятся в диапазоне $115-125/барр., считает Потавин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.