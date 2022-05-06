Рубль, скорее всего, укрепится в мае до 60 руб./$1 - Sber CIB

Рубль, скорее всего, укрепится в мае до 60 руб./$1, полагает cтратег по рынкам валют и процентных ставок Sber CIB Юрий Попов.

Эксперт ожидает, что в мае рубль сможет укрепиться до 60 руб./$1, и не исключает, что временно он может уйти даже ниже этого уровня, что необходимо для увеличения импорта и балансирования экспорта. Кроме того, экспортеры по-прежнему будут активно продавать валюту для уплаты налогов.

По приблизительным оценкам Юрия Попова, чтобы импорт товаров, который сейчас вряд ли превышает $20 млрд в месяц, вырос на 50% до $30 млрд в месяц и сбалансировал 75% экспорта товаров (остальные 25% составит отток капитала, например, в связи с погашением внешнего долга), который сейчас составляет около $40 млрд в месяц, рубль должен укрепиться в среднем до 60 руб./$1.

"Рубль сможет стабилизироваться около этого уровня до конца II квартала 2022г, - прогнозирует эксперт Sber CIB. - При этом позднее ожидается ослабления российской валюты, так как импорт, вероятно, будет расти, а экспорт - сокращаться из-за возможных санкционных ограничений. Поэтому с конца II квартала 2022г ожидается плавное ослабление рубля до 75 руб./$1 к концу года. Тем не менее, в целом сейчас ситуация для рубля в этом году выглядит гораздо благоприятнее, чем прогнозировалось в апреле: тогда мы прогнозировали курс рубля по состоянию на конец 2021г на уровне 85 руб./$1".

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