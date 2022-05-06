Драгоценные металлы уже не защищают от инфляции - "Открытие Инвестиции"

Драгоценные металлы уже не защищают от инфляции, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Рост инфляционных опасений пока не находит отражения в котировках драгоценных металлов. Цены на золото вернулись к отметке $1870/унц. В случае продолжения коррекции, можно ожидать снижения к уровню поддержки $1830/унц. В случае отскока, можно ожидать повторного тестирования уровня сопротивления $1908/унц. Серебро вернулось в горизонтальный канал $22-22,50/унц. В случае дальнейшего снижения можно ожидать тестирования уровня поддержки $22/унц. В случае разворота, наиболее вероятно возвращение цен к линии сопротивления $23/унц.", - пишет эксперт инвесткомпании Илья Мартыненко.

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