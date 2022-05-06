Вероятна стабилизация пары евро-доллар в диапазоне 1,04-1,05 в ближайшие месяцы - "Финам"

Вероятна стабилизация пары евро-доллар в диапазоне 1,04-1,05 в течение нескольких ближайших месяцев, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Перспективы еврозоны за последние пару месяцев хоть омрачились, но долгосрочно они выглядят неплохо, учитывая развитость институтов и стабильность экономики ключевых стран ЕС, - отмечает эксперт. - Экономика Германии в I квартале 2022г выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП составил 3,7%, хотя в среднем ожидалось повышение первого показателя на 0,1% и второго на 3,6%. Апрельские индексы деловой активности в производственном секторе от S&P Global по Германии и еврозоне составили 54,6 п. и 55,5 п. соответственно, против 56,9 п. и 56,5 п. месяцем ранее - то есть охлаждение есть, но оно не столь радикальное. Посмотрим, что покажет статистика за летние месяцы".

На взгляд Потавина, то, что доходность 10-летних немецких казначейских облигаций сейчас достигла 1% впервые с 2015г, - одна из причин прекращения ослабления курса евро. Инвесторы активно продают облигации, ожидая повышения ставки от ЕЦБ.

"То есть отставание еврозоны от Америки в плане денежно-кредитной политики во второй половине этого года возможно будет не столь радикальное, как мы наблюдаем этой весной. Видимо, этой весной не стоит ждать, что курс евро к доллару сейчас пробьет 5-летние минимумы (1,04) и обновит минимумы 20-летней давности в районе 1,0, то есть паритета к доллару. Мы ждем остановку снижения пары EUR/USD в районе 1,04-1,05 на ближайшие несколько месяцев. А уже летом, в зависимости от свежих экономических данных мы увидим, либо новый заход вниз, либо разворот курса евро наверх", - прогнозирует эксперт "Финама".

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