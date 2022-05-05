"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций DTE Energy

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций DTE Energy с целью $133 за штуку, что соответствует потенциалу роста 1,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мичиганская электроэнергетическая компания DTE Energy представила результаты за I квартал 2022г. Выручка холдинга составил $4,6 млрд (+21,1% г/г) при ожидаемых $3,6 млрд, а чистая прибыль на акцию - $2,31 (-5,3% г/г) при консенсусе $2,05. По результатам квартала DTE подняла прогнозный диапазон по годовому EPS до $5,8 - 6,0 ($5,70 - 5,97 ранее). Кроме того, в январе компания подала первую за три года тарифную заявку на 2023г, в которой предусмотрела увеличение разрешенного ROE до диапазона 9,9-10,25%", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

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