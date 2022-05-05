"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Southern

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Southern Co. с прогнозной ценой $71,57 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Электроэнергетическая компания Southern отчиталась по результатам I квартала 2022 года. Выручка составила $ 6,6 млрд (+12,5% г/г) при ожидаемых $ 6,0 млрд, а чистая прибыль на акцию - $ 0,97 (-1,0% г/г) при консенсусе $ 0,90. Cовокупные топливные затраты компании взлетели на 50,4% г/г в связи с общей ценовой конъюнктурой на сырьевом рынке. Эта динамика была частично компенсирована ростом тарифов и числа розничных потребителей (+18 тыс. чел. в январе-марте). Полезный отпуск увеличился на 1% г/г и объяснялся восстановлением деловой активности в юго-восточных регионах США, обслуживаемых Southern. Ожидаемый скорректированный EPS на 2-й квартал составляет $ 0,80 (-4% г/г)", - пишет аналитик Александр Ковалев.

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