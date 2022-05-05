Возможны спекулятивные покупки акций Shell в текущий момент - BCS Express

Возможны спекулятивные покупки акций Shell в текущий момент, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Shell по мультипликатором выглядит сейчас дешевле ближайших конкурентов. Различные методы оценки указывают на справедливую стоимость бумаг эмитента выше $70 за штуку. Техническая картина пока не располагает к покупкам с текущих уровней для долгосрочного инвестирования, но спекулятивные покупки рассмотреть допустимо. В краткосрочной перспективе котировки могут достигнуть уровня $62", - указывает аналитик инвестиционной компании.

Консенсус-прогноз аналитиков Refinitiv по акциям Shell находится на уровне $68,7 за штуку, что на 19,4% выше текущей цены, отмечает Покровский.

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