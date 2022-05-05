"Фридом Финанс" повысил рекомендацию для акций Pfizer до "покупать"

Аналитики "Фридом Финанс" повысили рекомендацию для акций Pfizer Inc. до "покупать" на фоне позитивной оценки опубликованной отчетности эмитента за первый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость бумаги была сохранена экспертами на уровне $54 за штуку.

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