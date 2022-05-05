Котировки нефти могут подняться к $120/барр. на следующей неделе - "Фридом Финанс"

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $120 за баррель уже на следующей неделе под влиянием планов ЕС отказаться от покупки российской нефти, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

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