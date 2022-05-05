"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Ferrari с прогнозной ценой $250

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Ferrari N.V. с прогнозной стоимостью $250 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Ferrari представила отчетность за первый квартал 4 марта, и ее результаты оказались лучше ожиданий. Было зафиксировано увеличение поставок автомобилей, прогноз финансовых показателей на 2022 год остался на прежнем уровне. Эмитент остается одним из немногих традиционных автопроизводителей, которому удается наращивать объемы производства в текущих макроэкономических условиях", - отмечают эксперты.

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