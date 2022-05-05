Инвесторам стоит обратить внимание на корпбонды Новотранса 001Р-02 - "Финам"

Инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные облигации АО "Холдинговая компания "Новотранс" выпуска 001Р-02, считает аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Алексей Козлов.

"Из-за снижения ставок и высокой инфляции инвесторы вынуждены искать возможности для инвестирования в бумагах, по которым предлагается высокая премия. Однако кредитные спреды во всех эшелонах начали сужаться, так что количество подходящих инструментов уменьшается. Мы считаем, что выпуск "Новотранса" 001Р-02 - отличный вариант зафиксировать конкурентную доходность, учитывая, что финансовое положение эмитента позволяет нивелировать нависшие риски", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

"Новотранс" - один из крупнейших российских частных транспортных холдингов, специализирующийся на железнодорожных перевозках, вагоноремонтном бизнесе, реализации инфраструктурных проектов и стивидорной деятельности. Стабильно входит в ТОП-10 железнодорожных операторов по объемам перевозок грузов. Бoльшую часть выручки компания зарабатывает, оперируя собственным парком грузовых полувагонов.

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