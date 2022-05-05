.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторам стоит обратить внимание на корпбонды Новотранса 001Р-02 - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 мая 2022 года 16:26
Инвесторам стоит обратить внимание на корпбонды Новотранса 001Р-02 - "Финам"
Инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные облигации АО "Холдинговая компания "Новотранс" выпуска 001Р-02, считает аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Алексей Козлов. "Из-за снижения ставок и высокой инфляции инвесторы вынуждены искать возможности для инвестирования в бумагах, по которым предлагается высокая премия. Однако кредитные спреды во всех эшелонах начали сужаться, так что количество подходящих инструментов уменьшается. Мы считаем, что выпуск "Новотранса" 001Р-02 - отличный вариант зафиксировать конкурентную доходность, учитывая, что финансовое положение эмитента позволяет нивелировать нависшие риски", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании. "Новотранс" - один из крупнейших российских частных транспортных холдингов, специализирующийся на железнодорожных перевозках, вагоноремонтном бизнесе, реализации инфраструктурных проектов и стивидорной деятельности. Стабильно входит в ТОП-10 железнодорожных операторов по объемам перевозок грузов. Бoльшую часть выручки компания зарабатывает, оперируя собственным парком грузовых полувагонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВОТРАНС-КОРПБОНДЫ-АНАЛИТИКА
.
05 мая 2022 года 19:00
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций DTE Energy с целью $133 за штуку, что соответствует потенциалу роста 1,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мичиганская электроэнергетическая компания DTE Energy представила результаты за I квартал 2022г.... читать дальше
.05 мая 2022 года 18:31
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Southern Co. с прогнозной ценой $71,57 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Электроэнергетическая компания Southern отчиталась по результатам I квартала 2022 года. Выручка составила $ 6,6 млрд (+12,5% г/г) при... читать дальше
.05 мая 2022 года 18:06
Возможны спекулятивные покупки акций Shell в текущий момент, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Shell по мультипликатором выглядит сейчас дешевле ближайших конкурентов. Различные методы оценки указывают на справедливую стоимость бумаг эмитента выше $70 за штуку. Техническая картина... читать дальше
.05 мая 2022 года 17:41
Аналитики "Фридом Финанс" повысили рекомендацию для акций Pfizer Inc. до "покупать" на фоне позитивной оценки опубликованной отчетности эмитента за первый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Прогнозная стоимость бумаги была сохранена экспертами на уровне $54 за... читать дальше
.05 мая 2022 года 17:16
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $120 за баррель уже на следующей неделе под влиянием планов ЕС отказаться от покупки российской нефти, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или... читать дальше
.05 мая 2022 года 16:49
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Ferrari N.V. с прогнозной стоимостью $250 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Ferrari представила отчетность за первый квартал 4 марта, и ее результаты оказались лучше ожиданий. Было зафиксировано увеличение поставок... читать дальше
.05 мая 2022 года 16:05
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co. на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. Компания представила сильные финансовые результаты за 1К22, которые превзошли оценки рынка по размеру прибыли на акцию. Кроме того,... читать дальше
.05 мая 2022 года 15:44
BCS Express умеренно позитивно оценивает общие перспективы котировок акций Air Products and Chemicals (APCI) и рекомендует бумаги эмитента для долгосрочных вложений, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Основным драйвером роста выступает подъем рынка водорода, на котором компания является... читать дальше
.05 мая 2022 года 15:24
Акции Sunrun Inc. недооценены рынком и привлекательны для покупки в настоящее время, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "4 мая за первый квартал 2022 года отчитался поставщик оборудования для производства солнечной энергии, хранения и энергоснабжения для жилых помещений... читать дальше
.05 мая 2022 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $122 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: $96,7, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что ConocoPhillips... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.