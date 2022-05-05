Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co. на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре.

Компания представила сильные финансовые результаты за 1К22, которые превзошли оценки рынка по размеру прибыли на акцию. Кроме того, указывает эксперт банка Кирилл Бахтин, на 20% (до $12,5 млрд) поднят прогноз по операционному денежному потоку на 2022 год и объявлены квартальные дивиденды в размере $7,38 на акцию (дивидендная доходность в годовом выражении - 13%).

"Мы позитивно оцениваем новостной поток с точки зрения его потенциального влияния на динамику цены акций в самой ближайшей перспективе. Особенно отметим, что теперь Pioneer Natural Resources по итогам 2022 года рассчитывает на свободный поток в размере более $9 млрд (ранее $7 млрд), подразумевающий доходность по FCF в 15%. Компанию отличает и высокая дивидендная доходность, поскольку дивиденды - ключевой элемент распределения денежного потока акционерам (выплата до 75% FCF). Позитивный сюрприз в течение года может преподнести и объем добычи УВ: компания придерживается диапазона 623-648 тыс. бнэ в сутки, который нам представляется достаточно консервативным, так как в 1К22 среднесуточная добыча составляла 638 тыс. бнэ. Отдельно стоит отметить, что в 1К22 производственные издержки ($11,1/барр.) на 4% превысили даже верхнюю границу ранее озвученного прогноза, и такая тенденция может сохраниться", - указывает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.