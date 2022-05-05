Акции Air Products and Chemicals интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

BCS Express умеренно позитивно оценивает общие перспективы котировок акций Air Products and Chemicals (APCI) и рекомендует бумаги эмитента для долгосрочных вложений, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Основным драйвером роста выступает подъем рынка водорода, на котором компания является одним из лидеров с хорошими показателями. Бонусом выступают дивиденды и их стабильность на протяжении многих лет, - отмечает эксперт Павел Гаврилов. - Что касается краткосрочного взгляда, то сперва стоит дождаться отчета. Четких технических уровней для входа в моменте нет, так как сохраняется риск продолжения снижения, если отчет не оправдает ожиданий".

Air Products and Chemicals - американская компания, занимающаяся производством газов и химикатов.

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