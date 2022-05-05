Акции Sunrun привлекательны для покупки в настоящее время - "Фридом Финанс"

Акции Sunrun Inc. недооценены рынком и привлекательны для покупки в настоящее время, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"4 мая за первый квартал 2022 года отчитался поставщик оборудования для производства солнечной энергии, хранения и энергоснабжения для жилых помещений Sunrun. Компания показала выручку выше ожиданий, но и убыток оказался больше, чем предполагали прогнозы. При этом менеджмент эмитента оставил без изменений прогнозы на текущий год, в котором число установленных систем для генерации солнечной энергии должно увеличиться на 25%., - отмечают эксперты в комментарии. - Считаем, что на данный момент бумаги компании привлекательны для покупки. Sunrun - это быстроразвивающаяся компания, ведущая бизнес на перспективном рынке солнечной энергетики. Ее текущая оценка соответствует трем выручкам за 2021 год, сигнализируя о значительной недооцененности. Наш таргет по акции - $50 за штуку".

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