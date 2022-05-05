"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $122 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: $96,7, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что ConocoPhillips отчитается о финансовых результатах за I квартал 2022г 5 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $14,49 млрд и прибыли на акцию в размере $3,17. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа акции компании торгуются в долгосрочном восходящем канале. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $122. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $96,7 риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,52", - указывают стратеги "Финама".

ConocoPhillips - американская компания, которая занимается разведкой, добычей, транспортировкой и сбытом сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа по всему миру.

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