"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,09%, стоп-приказ: 870 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что введенные Польшей санкции в отношении компании окажут влияние на ее деятельность. В обозримом будущем будет наблюдаться поиск новых рынков сбыта и переориентация на Китай, с чем компания должна оперативно справиться.

"С технической точки зрения замедление нисходящего импульса дает основания для разворота. Котировки подошли близко к уровню поддержки 950 руб. При покупке на 7% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне 870 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,69", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "НОВАТЭК" - компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объемам добычи.

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