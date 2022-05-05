S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4240-4340п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4240-4340 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Поскольку решения ФРС по итогам заседания 4 мая были полностью заложены в рыночные цены и оправдались, S&P 500 продемонстрировал сильный отскок от годовых минимумов и достиг ближайшей линии сопротивления на уровне 4300 пунктов. RSI поднялся к нейтральной зоне, MACD не дает сигналов к развороту. В краткосрочной перспективе бенчмарк может достигнуть 50-дневной скользящей средней, расположенной на уровне 4374 пунктов. Утренний фьючерс на индекс S&P 500 торгуется на отметке 4280 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты также напоминают, что по итогам заседания 3-4 мая ФРС ожидаемо повысила учетную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до диапазона 0,75-1%, и объявила о начале сокращения баланса с 1 июня. Первоначальным объем QT составит $47,5 млрд, а к 1 сентября постепенно будет увеличен до $95 млрд. Таким образом, портфель будет сокращен примерно на 6% от текущего объема, равного $8,9 трлн.

Регулятор отметил снижение экономической активности в первом квартале при сохранении высокой инфляции ввиду дисбаланса между спросом и предложением, отмечается в комментарии. Общее ценовое давление, нагрузка на цепочки поставок и геополитические риски будут учитываться в прогнозе экономики и при определении дальнейшего курса монетарной политики. В ходе пресс-конференции по итогам заседания председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что считает уместным дальнейшее повышение ставки, но подчеркнул, что расширение целевого диапазона до 75 б.п. пока не рассматривается.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.