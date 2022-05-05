"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Eli Lilly and Co. с целью $298,9 на февраль 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания Eli Lilly опубликовала отчетность за I квартал 2022г. Квартальная выручка увеличилась на 14,7% г/г и составила $7,81 млрд, превысив ожидания на $520 млн. Ковидный сегмент в первом квартале принес компании $1,47 млрд - на 81% больше, чем за первый квартал 2021г. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 62% г/г до $2,37 млрд, а в расчете на акцию составила $2,62 и на 32 цента превысила ожидания. Компания повысила прогнозы по выручке на 2022г до диапазона $28,8 - 29,3 млрд, а по скорректированной чистой прибыли на акцию - понизила до диапазона $8,15-8,30. После рассмотрения квартальной отчетности мы не видим оснований для повышения целевой цены и оставляем параметры рекомендации без изменения", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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