Акции ритейлеров - защитный актив в условиях роста инфляции - BCS Express

Акции ритейлеров позиционируются как защитные бумаги в условиях роста инфляции, что справедливо как на долгосрочном, так и на краткосрочном периоде, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

Аналитик оценивает квартальные отчеты компаний-ритейлеров и отмечает, что наиболее устойчивую динамику продолжает показывать X5 Retail Group. Результаты I квартала подтвердили тренд на рост онлайн-продаж после стагнации. В сочетании с умеренным ростом торговой сети и стабильными LFL-показателями это делает бизнес компании привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций. Однако здесь, по оценке эксперта, остается актуальным риск депозитарных расписок, которые торгуются на Московской бирже.

"Магнит", по мнению Галактионова, также выглядит достаточно интересно. "Однако в течение следующих кварталов эффект низкой базы до покупки "Дикси" перестанет оказывать влияние на годовые темпы роста. Та же самая ситуация будет и в онлайн, где уже почти превышена планка 10 млрд руб. в квартал. На этом этапе у X5 Group возникли сложности. Посмотрим, удастся ли "Магниту" перейти этот рубеж и сохранить высокие темпы роста сегмента онлайн", - отмечает стратег инвесткомпании.

"Лента" хорошо закрыла I квартал, но это может оказаться разовым эффектом, полагает аналитик. Весомый вклад в динамику вносит рост торговой сети, который в 2022г может оказаться значительно ниже ранних оценок. Естественный рост онлайн замедляется, и конкурировать в этом сегменте становится все сложнее. В то же время падение трафика в гипермаркетах продолжает оказывать давление на операционные результаты.

На взгляд Галактионова, в истории OKEY Group ключевой интерес представляет сеть дискаунтеров "ДА!" - темпы роста остаются высокими, и формат может быть популярен в период перестройки экономики, поэтому 2022г вполне может стать неплохим для группы. Однако здесь, по мнению аналитика, есть и риски: высокая долговая нагрузка группы и депозитарные расписки, торгующиеся на Мосбирже, с которыми в последнее время связаны специфические риски.

"М.Видео" закрыл хороший I квартал, но это может быть разовый эффект, по образцу декабря 2014г, - полагает аналитик BCS Express. - Есть надежда, что II квартал тоже окажется сильным, но здесь довольно остро может встать вопрос с ограничениями на импорт и падением покупательской способности населения. Ассортимент компании не несет той защитной функции, которую представляют продовольствие и дешевые товары повседневного спроса".

"Детский Мир" остается в аутсайдерах второй квартал подряд, что, по мнению Галактионова, может объясняться падением трафика из-за COVID-19. Но причины могут иметь и структурный характер. Сейчас вопрос в том, насколько ритейлеру удастся сохранить свою конкурентоспособность в новых условиях.

"Fix Price ускоряется, что вселяет надежду в переоценку его ценных бумаг. Однако одного квартала мало, чтобы быть уверенным в устойчивости такой тенденции. Важно, чтобы дискаунтер не растерял темпы роста в дальнейшем. В целом, компания выглядит интересно в текущих условиях", - пишет эксперт инвесткомпании.

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