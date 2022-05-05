.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции ритейлеров - защитный актив в условиях роста инфляции - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 мая 2022 года 13:43
Акции ритейлеров - защитный актив в условиях роста инфляции - BCS Express
Акции ритейлеров позиционируются как защитные бумаги в условиях роста инфляции, что справедливо как на долгосрочном, так и на краткосрочном периоде, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. Аналитик оценивает квартальные отчеты компаний-ритейлеров и отмечает, что наиболее устойчивую динамику продолжает показывать X5 Retail Group. Результаты I квартала подтвердили тренд на рост онлайн-продаж после стагнации. В сочетании с умеренным ростом торговой сети и стабильными LFL-показателями это делает бизнес компании привлекательным с точки зрения долгосрочных инвестиций. Однако здесь, по оценке эксперта, остается актуальным риск депозитарных расписок, которые торгуются на Московской бирже. "Магнит", по мнению Галактионова, также выглядит достаточно интересно. "Однако в течение следующих кварталов эффект низкой базы до покупки "Дикси" перестанет оказывать влияние на годовые темпы роста. Та же самая ситуация будет и в онлайн, где уже почти превышена планка 10 млрд руб. в квартал. На этом этапе у X5 Group возникли сложности. Посмотрим, удастся ли "Магниту" перейти этот рубеж и сохранить высокие темпы роста сегмента онлайн", - отмечает стратег инвесткомпании. "Лента" хорошо закрыла I квартал, но это может оказаться разовым эффектом, полагает аналитик. Весомый вклад в динамику вносит рост торговой сети, который в 2022г может оказаться значительно ниже ранних оценок. Естественный рост онлайн замедляется, и конкурировать в этом сегменте становится все сложнее. В то же время падение трафика в гипермаркетах продолжает оказывать давление на операционные результаты. На взгляд Галактионова, в истории OKEY Group ключевой интерес представляет сеть дискаунтеров "ДА!" - темпы роста остаются высокими, и формат может быть популярен в период перестройки экономики, поэтому 2022г вполне может стать неплохим для группы. Однако здесь, по мнению аналитика, есть и риски: высокая долговая нагрузка группы и депозитарные расписки, торгующиеся на Мосбирже, с которыми в последнее время связаны специфические риски. "М.Видео" закрыл хороший I квартал, но это может быть разовый эффект, по образцу декабря 2014г, - полагает аналитик BCS Express. - Есть надежда, что II квартал тоже окажется сильным, но здесь довольно остро может встать вопрос с ограничениями на импорт и падением покупательской способности населения. Ассортимент компании не несет той защитной функции, которую представляют продовольствие и дешевые товары повседневного спроса". "Детский Мир" остается в аутсайдерах второй квартал подряд, что, по мнению Галактионова, может объясняться падением трафика из-за COVID-19. Но причины могут иметь и структурный характер. Сейчас вопрос в том, насколько ритейлеру удастся сохранить свою конкурентоспособность в новых условиях. "Fix Price ускоряется, что вселяет надежду в переоценку его ценных бумаг. Однако одного квартала мало, чтобы быть уверенным в устойчивости такой тенденции. Важно, чтобы дискаунтер не растерял темпы роста в дальнейшем. В целом, компания выглядит интересно в текущих условиях", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РИТЕЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
05 мая 2022 года 19:00
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций DTE Energy с целью $133 за штуку, что соответствует потенциалу роста 1,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мичиганская электроэнергетическая компания DTE Energy представила результаты за I квартал 2022г.... читать дальше
.05 мая 2022 года 18:31
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Southern Co. с прогнозной ценой $71,57 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Электроэнергетическая компания Southern отчиталась по результатам I квартала 2022 года. Выручка составила $ 6,6 млрд (+12,5% г/г) при... читать дальше
.05 мая 2022 года 18:06
Возможны спекулятивные покупки акций Shell в текущий момент, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Shell по мультипликатором выглядит сейчас дешевле ближайших конкурентов. Различные методы оценки указывают на справедливую стоимость бумаг эмитента выше $70 за штуку. Техническая картина... читать дальше
.05 мая 2022 года 17:41
Аналитики "Фридом Финанс" повысили рекомендацию для акций Pfizer Inc. до "покупать" на фоне позитивной оценки опубликованной отчетности эмитента за первый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Прогнозная стоимость бумаги была сохранена экспертами на уровне $54 за... читать дальше
.05 мая 2022 года 17:16
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $120 за баррель уже на следующей неделе под влиянием планов ЕС отказаться от покупки российской нефти, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или... читать дальше
.05 мая 2022 года 16:49
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Ferrari N.V. с прогнозной стоимостью $250 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Ferrari представила отчетность за первый квартал 4 марта, и ее результаты оказались лучше ожиданий. Было зафиксировано увеличение поставок... читать дальше
.05 мая 2022 года 16:26
Инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные облигации АО "Холдинговая компания "Новотранс" выпуска 001Р-02, считает аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Алексей Козлов. "Из-за снижения ставок и высокой инфляции инвесторы вынуждены искать возможности для инвестирования в... читать дальше
.05 мая 2022 года 16:05
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co. на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. Компания представила сильные финансовые результаты за 1К22, которые превзошли оценки рынка по размеру прибыли на акцию. Кроме того,... читать дальше
.05 мая 2022 года 15:44
BCS Express умеренно позитивно оценивает общие перспективы котировок акций Air Products and Chemicals (APCI) и рекомендует бумаги эмитента для долгосрочных вложений, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Основным драйвером роста выступает подъем рынка водорода, на котором компания является... читать дальше
.05 мая 2022 года 15:24
Акции Sunrun Inc. недооценены рынком и привлекательны для покупки в настоящее время, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "4 мая за первый квартал 2022 года отчитался поставщик оборудования для производства солнечной энергии, хранения и энергоснабжения для жилых помещений... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.