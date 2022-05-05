Котировки золота вернутся в диапазон $1900-1910/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Котировки золота вернутся в диапазон $1900-1910 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Председатель ФРС Джером Пауэлл выразил уверенность, что на нескольких последующих заседаниях необходимо будет повышать ставку на 50 б. п., при этом поднимать ее на 75 б. п. не планируется. Регулятор ожидает, что к концу года ставки достигнут нейтрального уровня 2,5%. Это обеспечило существенную поддержку ценам на золото и, вероятно, поможет им вернуться в зону выше $1900 за унцию", - отмечает эксперт инвестбанка.

Макростатистика, на взгляд Чернышева, также поддержала котировки желтого металла. Отчет ADP показал, что в апреле количество рабочих мест в частном секторе увеличилось лишь на 247 тыс. - это почти вдвое меньше, чем месяцем ранее.

Эксперт указывает, что в четверг на торгах в Азии золото подорожало до $1900 за унцию: инвесторы в этом регионе начали учитывать в котировках итоги заседания ФРС. Также в центре внимания, по мнению Чернышева, будет рынок труда - 5 мая в США выходит недельный отчет по заявкам на пособие по безработице, а 6 мая - апрельские данные по занятости вне сельского хозяйства. Аналитик Sber CIB полагает, что цены на золото в четверг вернутся в диапазон $1900-1910 за унцию.

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