"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Intel Corp. с целевой ценой $ 53,11, что соответствует потенциалу 14% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"28 апреля свои результаты за I квартал 2022 года представил Intel, один из ведущих мировых производителей ЦПУ. Выручка компании составила $ 18,4 млрд, совпав с ожиданиями рынка. Скорректированная чистая прибыль на акцию при этом снизилась на 37% г/г, составив $ 0,87 и опередив наш прогноз и консенсус Уолл-стрит на уровне $ 0,81. Операционная прибыль Intel упала на 34% г/г. CEO Пэт Гелсинджер отметил, что компания видит признаки стабилизации эпидемиологической обстановки в Китае, что должно поддержать доходы и прибыль компании до конца года за счет постепенного возвращения к нормальным объемам поставок. По результатам отчета мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции Intel с целевой ценой $ 53,11, что соответствует потенциалу 14% от текущих уровней", - пишет аналитик Александр Ковалев.

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