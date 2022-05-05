Возможно ослабление рубля к уровням 75-80 руб./$1 в мае - BCS Express

Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 75-80 руб./$1 в мае текущего года, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Учитывая высокую геополитическую неопределенность, несущую большие санкционные и экономические риски, по-прежнему трудно прогнозировать дальнейшую динамику рубля даже в широком диапазоне. Вероятно, ЦБ и власти продолжат смягчать меры валютного регулирования, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление рубля. Однако это удастся только в случае более решительных шагов в данном направлении. В противном случае курс иностранных валют к рублю продолжит сползать вниз, находясь под давлением продаж, не встречающих необходимого спроса", - пишет аналитик.

Бабин при этом обращает внимание, что ситуация на мировых рынках становится все более угрожающей. "Это вызвано тем, что экономика замедляется, а инфляция остается высокой. Для борьбы с ней центробанки вынуждены ужесточать монетарную политику, что способно ухудшить долгосрочные экономические перспективы. Все это может ударить по глобальному сырьевому спросу, всерьез и надолго снизив стоимость сырья. В какой-то момент это способно лишить рубль колоссальной поддержки большой экспортной выручки, вернув в его курс дисконт, связанный с геополитикой и жесткими санкциями", - указывает он в комментарии.

"Учитывая, что негативный сценарий для мировых рынков может начать реализовываться уже в мае, это наложится на усилия российских властей по ослаблению рубля, что способно вызвать возращение доллара в район 75-80 руб./$1", - полагает эксперт инвесткомпании.

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