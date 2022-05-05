.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно ослабление рубля к уровням 75-80 руб./$1 в мае - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 мая 2022 года 12:13
Возможно ослабление рубля к уровням 75-80 руб./$1 в мае - BCS Express
Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 75-80 руб./$1 в мае текущего года, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Учитывая высокую геополитическую неопределенность, несущую большие санкционные и экономические риски, по-прежнему трудно прогнозировать дальнейшую динамику рубля даже в широком диапазоне. Вероятно, ЦБ и власти продолжат смягчать меры валютного регулирования, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление рубля. Однако это удастся только в случае более решительных шагов в данном направлении. В противном случае курс иностранных валют к рублю продолжит сползать вниз, находясь под давлением продаж, не встречающих необходимого спроса", - пишет аналитик. Бабин при этом обращает внимание, что ситуация на мировых рынках становится все более угрожающей. "Это вызвано тем, что экономика замедляется, а инфляция остается высокой. Для борьбы с ней центробанки вынуждены ужесточать монетарную политику, что способно ухудшить долгосрочные экономические перспективы. Все это может ударить по глобальному сырьевому спросу, всерьез и надолго снизив стоимость сырья. В какой-то момент это способно лишить рубль колоссальной поддержки большой экспортной выручки, вернув в его курс дисконт, связанный с геополитикой и жесткими санкциями", - указывает он в комментарии. "Учитывая, что негативный сценарий для мировых рынков может начать реализовываться уже в мае, это наложится на усилия российских властей по ослаблению рубля, что способно вызвать возращение доллара в район 75-80 руб./$1", - полагает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
05 мая 2022 года 19:00
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций DTE Energy с целью $133 за штуку, что соответствует потенциалу роста 1,7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мичиганская электроэнергетическая компания DTE Energy представила результаты за I квартал 2022г.... читать дальше
.05 мая 2022 года 18:31
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Southern Co. с прогнозной ценой $71,57 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Электроэнергетическая компания Southern отчиталась по результатам I квартала 2022 года. Выручка составила $ 6,6 млрд (+12,5% г/г) при... читать дальше
.05 мая 2022 года 18:06
Возможны спекулятивные покупки акций Shell в текущий момент, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Shell по мультипликатором выглядит сейчас дешевле ближайших конкурентов. Различные методы оценки указывают на справедливую стоимость бумаг эмитента выше $70 за штуку. Техническая картина... читать дальше
.05 мая 2022 года 17:41
Аналитики "Фридом Финанс" повысили рекомендацию для акций Pfizer Inc. до "покупать" на фоне позитивной оценки опубликованной отчетности эмитента за первый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Прогнозная стоимость бумаги была сохранена экспертами на уровне $54 за... читать дальше
.05 мая 2022 года 17:16
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $120 за баррель уже на следующей неделе под влиянием планов ЕС отказаться от покупки российской нефти, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или... читать дальше
.05 мая 2022 года 16:49
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Ferrari N.V. с прогнозной стоимостью $250 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Ferrari представила отчетность за первый квартал 4 марта, и ее результаты оказались лучше ожиданий. Было зафиксировано увеличение поставок... читать дальше
.05 мая 2022 года 16:26
Инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные облигации АО "Холдинговая компания "Новотранс" выпуска 001Р-02, считает аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Алексей Козлов. "Из-за снижения ставок и высокой инфляции инвесторы вынуждены искать возможности для инвестирования в... читать дальше
.05 мая 2022 года 16:05
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co. на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. Компания представила сильные финансовые результаты за 1К22, которые превзошли оценки рынка по размеру прибыли на акцию. Кроме того,... читать дальше
.05 мая 2022 года 15:44
BCS Express умеренно позитивно оценивает общие перспективы котировок акций Air Products and Chemicals (APCI) и рекомендует бумаги эмитента для долгосрочных вложений, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Основным драйвером роста выступает подъем рынка водорода, на котором компания является... читать дальше
.05 мая 2022 года 15:24
Акции Sunrun Inc. недооценены рынком и привлекательны для покупки в настоящее время, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "4 мая за первый квартал 2022 года отчитался поставщик оборудования для производства солнечной энергии, хранения и энергоснабжения для жилых помещений... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.