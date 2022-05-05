Рубль сохраняет потенциал укрепления до 65 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал укрепления до 65 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB по итогам среды снизился на 6,57%, до 66,30 руб./$1, обновив минимум с марта 2020г. Такая динамика рубля располагает к дальнейшему смягчению валютного контроля, но Банк России на текущей праздничной неделе пока не спешит анонсировать такие действия. На этом фоне курс USD/RUB в четверг продолжает находиться вблизи 66,30 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Итоги заседания ФРС в текущих условиях не оказывают заметного влияния на динамику курса USD/RUB. В отсутствие действий со стороны Банка России рубль может задержаться на текущих пониженных уровнях, и у курса USD/RUB в целом остается потенциал снижения к 65 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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