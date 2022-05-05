"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific с прогнозной стоимостью $55,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 29,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчиталась за первый квартал 2022 года лучше ожиданий, показала рост выручки по ключевым сегментам и повысила свои прогнозы на текущий год, поэтому у нас нет оснований для пересмотра рекомендации и целевой цены", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов.

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