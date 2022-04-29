ИСПРАВЛЕНО: ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку неизменной на заседании 10 июня - Альфа-банк

ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку неизменной на заседании 10 июня, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Хотя консенсус-прогноз рынка ориентировался на понижение ставки до 15%, ЦБ понизил ставку до 14%. Преcс-релиз ЦБ содержит два интересных сигнала. Во-первых, ЦБ намекает на возможность паузы, указывая на то, что будет принимать "дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели", а снижение ставки будет рассматривать "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банка России". Мы считаем это достаточно жестким сигналом, из которого, как минимум, следует, что регулятор больше не планирует внеплановые понижения ставки. Во-вторых, ЦБ в релизе активно ссылается на необходимость поддержать структурную трансформацию российской экономики, что указывает на то, что помимо динамики инфляции монетарные власти будут мониторить состояние реального сектора при принятии решения по ставке", - пишут эксперты банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

Учитывая тот факт, что инфляция в России, скорее всего, продолжит ускоряться до 20-22% г/г в ближайшие месяцы, аналитики не ожидают, что ее динамика даст дополнительные аргументы в пользу дополнительного понижения ставки. Таким образом, Орлова и Ростовцева считают, что состояние рынка недвижимости, строительного сектора и реального сектора будет определяющим для дальнейших действий ЦБ. Что касается ближайшего заседания, на взгляд аналитиков банка, нельзя исключать, что ЦБ РФ может взять паузу и оставить ставку без изменений 10 июня.

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