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29 апреля 2022 года 18:37

"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Интер РАО" и убрав бумаги "Полюса", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "МТС", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит", "Сегежа", "ММК", "Интер РАО", "Роснефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть".

"Российский рынок в апреле был под выраженным давлением из-за технических факторов - продаж расконвертированных из депозитарных расписок акций и сокращения позиций в торгуемых бумагах иностранных компаний. На фоне общего снижения рынка акции "Полюса" показали выдающуюся динамику. Мы фиксируем прибыль по ним в ожидании ужесточения политики Федрезерва США, которая может повлечь слабость рынка золота. Мы добавляем акции "Интер РАО", которые могут показать опережающую динамику в преддверии выплаты дивидендов в начале июля (доходность - 10%)", - отмечают эксперты инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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