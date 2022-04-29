"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций McDonald''s на уровне $275

"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций McDonald''s Corp. на уровне $275 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Выручка и прибыль McDonald''s за I квартал оказались выше ожиданий, чему способствовали рост цен в США и активное увеличение объемов продаж за их пределами, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Чистая прибыль McDonald''s за январь-март сократилась с прошлогодних $1,54 млрд ($2,05 на акцию) до $1,1 млрд ($1,48 на акцию). Дополнительные расходы из-за сбоев в цепочках поставок и приостановке деятельности в РФ и Украине компания оценила в размере $100 млн. Это вызывало дополнительное снижение прибыли на акцию на $0,13. Повышение затрат, а также приостановкой деятельности в России и Украине негативно повлияли на прибыль McDonald''s. Однако в целом квартальные результаты сети ресторанов оказались достаточно сильными. Полагаем, что по мере снятия локдауна в Китае в ближайший месяц продажи в этом регионе будут активно восстанавливаться".

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