Основной потенциал роста котировок акций Chevron уже реализован - "Финам"

Основной потенциал роста котировок акций Chevron Corp. уже реализован, отмечается в комментарии "Финама".

"Второй по величине американский нефтегазовый мейджор Chevron представил отчётность за I квартал 2022г. Выручка компании выросла на 69,8% г/г до $ 54,4 млрд, EBITDA - в 2,2 раза до $ 14,6 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась в 3,7 раза до $ 3,36. На наш взгляд, отчётность Chevron выглядит нейтрально. Компания пользуется крайне благоприятной рыночной конъюнктурой для генерации повышенного свободного денежного потока и постепенного снижения долга. При этом выплаты акционерам пока что остаются на умеренном уровне, что, на наш взгляд, ограничивает позитив от роста финансовых результатов. На данный момент наша рекомендация по акциям Chevron находится на пересмотре, однако мы полагаем, что основной потенциал роста в данной истории уже отыгран", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

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