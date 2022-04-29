ЦБР будет стараться удерживать валютный курс в диапазоне 75-85 руб./$1 - ITI Capital

ЦБ РФ будет стараться удерживать валютный курс в диапазоне 75-85 руб./$1 посредством ослабления ограничений на движение капитала, говорится в комментарии ITI Capital.

"При текущей благоприятной динамике рубль мог бы легко опуститься c 70 руб./$1 до 65 руб./$1 и ниже, но государство не заинтересовано в дальнейшем укреплении национальной валюты ввиду ориентации на экспорт и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в структуре которого будет только расти, - пишут аналитики инвесткомпании. - В то же время сильный рубль сейчас мало актуален и мало повлияет на покупательскую способность и инфляцию ввиду падения импорта и сокращения предложения товаров на рынке, многие из которых нельзя заменить. Актуальность валюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на валюту".

Эксперты ITI Capital считают, что регулятор будет стараться удерживать курс в диапазоне 75-85 руб./$1 посредством ослабления ограничений на движение капитала.

"Последние послабления касательно экспортной выручки незначительно повлияли на рубль (обязательная продажа валютной выручки с 3 до 60 дней), напротив ускорив его укрепление. Возможно, на следующем этапе власти повысят лимит на снятие и перевод валюты физлицами, который сейчас составляет $10 тыс. в месяц. Валютный рынок ограничен в ликвидности, поскольку на нем доминируют экспортеры, которые продают валюту", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

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